Израиль нанес удар по позициям "Хезболлы"

ВВС Израиля осуществили серию ударов по позициям "Хезболлы" на юге Левана. Об этом сообщают в Армии обороны Израиля.

"В настоящее время военные наносят удары по объектам Хезболлы в Ливане. Военные работают над обеспечением безопасности на севере Израиля, чтобы дать возможность жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех военных целей", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

По данным Интерфакса, СМИ Ливана также подтверждают серию ударов по южным районам. В публикациях также указывают на то, что военные самолеты Израиля пролетели над Бейрутом во время того, как там находился лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.