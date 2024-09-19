Суд смягчил приговор Мартыновой по делу о попытке убить дочь

Первый апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор Антонине Мартыновой, которую ранее осудили за покушение на двухлетнюю дочь.

Напомним, что ранее жена главреда "Новой газеты – Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина получила девять лет колонии общего режима.

"Приговор изменить. Признать смягчающим обстоятельством поведение осужденной и попытки загладить причиненный вред. Назначить Мартыновой окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в решении апелляционной инстанции.

Следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 г. он видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета. В итоге злоумышленницу обвинили в покушении на убийство двухлетней дочери. Мартынова заявляла, что это был несчастный случай.

* Организация, признанная нежелательной в России

** Физическое лицо, признанное иноагентом в России