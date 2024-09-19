Две трети от поставленных Киеву танков Abrams уничтожены

Уничтожены две трети от всех поставленных Украине американских танков Abrams, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

"И это несмотря на то, что командование ВСУ крайне редко вводит их в бой", - цитирует дипломата ТАСС.

В апреле Associated Press сообщало, что ВСУ отвели от линии соприкосновения Abrams. Отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику.

В мае захваченный американский танк M1 Abrams ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве - на выставку Минобороны России.