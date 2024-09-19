Более 300 населенных пунктов переименуют на Украине

327 населенных пункта и четыре района переименуют на Украине из-за связи с российской символикой. Такой проект приняли в Верховной раде, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Как объясняют свое решение в Раде, названия населенных пунктов не соответствует стандартам государственного языка. В список попали города Новомосковск, Першотравенск, Первомайск, Молодогвардейск, Красноград, Первомайский и Ватутино. Их названия заменят на Самар, Шахтерское, Сокологорск, Атамановка, Берестин, Златополь и Богачево.

О переименовании городов и поселков стало известно еще весной. В марте комитет Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил переименовать пять городов и 104 села и поселка.

История с переименованиями началась еще в 2015 году после законов о декоммунизации. Активная фаза стартовала после начала военной операции.

Президент России Владимир Путин отмечал, что современная Украина появилась за счет отторжения части России.