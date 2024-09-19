Бастрыкин поручил проверить незаконный хостел в центре Екатеринбурга

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщения от жительницы Екатеринбурга о незаконном хостеле в центре города.

По словам горожанки, хостел находится в многоквартирном доме по улице Степана Разина. Постояльцы систематически нарушают общественный порядок, из-за чего владельцы и арендаторы квартир опасаются за свою безопасность.

Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В связи с этим местные жители просят привлечь к ответственности тех, кто в их доме организовал хостел.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку, об этом сообщили в пресс-службе СКР.