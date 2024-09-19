Югра помогает обеспечивать бесперебойное электроснабжение Макеевки

Югра помогает обеспечивать бесперебойное электроснабжение Макеевки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента строительства и ЖКХ Югры.

Год назад энергетики из Югры приступили к восстановлению энергетической инфраструктуры на подшефной территории. Работы в Макеевке ведутся силами акционерного общества "ЮРЭСК". По соглашению, подписанному между Правительством автономного округа и Донецкой Народной Республикой, энергетикам предстояло заменить в городе 22 подстанции. Сегодня на фундамент установлены уже 18 модульных сооружений.

В этом году в Макеевке также отремонтируют пять воздушных линий электропередач и установят две распределительные подстанции.