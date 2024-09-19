Глава МИД Турции: Снятие санкций с России обсудят на переговорах по Украине

Возможное снятие санкций с России обсудят на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Как заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, диалог по украинскому конфликту может начаться после выборов в США.

"Они, конечно, будут внесены в повестку дня в формате одного большого пакета [предложений]. И мы увидим, как будет идти обсуждение", — приводит слова Фидана агентство Anadolu.

Министр считает, что если урегулирование не удастся, то конфликт либо будет заморожен, либо "станет еще большим по масштабам".

Фидан предполагает, что некоторые группы лиц заинтересованы в продолжении конфликта, поэтому следующие месяцы могут стать особо критическими.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявлял, что снятие санкций может стать одним из пунктов мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, в пакете урегулирования должен быть пункт о снятии запретов. Определенная договоренность о санкциях уже есть в проекте Стамбульского соглашения.