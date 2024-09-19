Тюменский туристический маршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России

Туристический маршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках 30-го Международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure", проходящего в Москве, состоялось награждение конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии".

Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", который попал в максимальное количество номинаций, одержал победу и получил Гран-при: "Первый из лучших 2024 года".

"Нам было очень приятно оказаться в таком огромном количестве номинаций. Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле" — это квинтэссенция всего самого сладкого, вкусного, красивого и уникального на нашей прекрасной Тюменской земле", — прокомментировал победу руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

На форуме-выставке в Москве туроператоры Тюменской области представили стенд, посвященный национальному туристическому маршруту "В Сибирь по своей воле", а также познакомили гостей с комплексными предложениями для путешествий.

Отметим, что тур "В Сибирь по своей воле" включает в себя посещение минеральных источников, прогулку по набережной Туры, экскурсию по территории Тобольского кремля, Тюремному замку и многое другое.