ФК "Урал" подписал бывшего полузащитника сборной России Юсупова

Бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов пополнил ряды футбольного клуба "Урал".

О подписании игрока Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды. На какой срок с ним заключен контракт, не уточняется. Стоит отметить, что 1 сентября Юсупову исполнилось 35 лет.

В чемпионате России по футболу Артур дебютировал осенью 2009 года в составе московского "Динамо", в котором он провел 6 лет. С 2015 по 2017 годы играл в петербургском "Зените", а в 2017 перешел в "Ростов" – сначала на правах аренды, а затем на полноценной основе. В январе 2019 года вернулся на полтора года в "Динамо", а с 2020 по 2024 годы защищал цвета ФК "Сочи".

Юсупов выходил на поле в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в составе "Динамо" и "Зенита". Привлекался к играм юношеской и молодежной сборных России, а в ноябре 2015 года дебютировал в составе главной команды страны в товарищеском матче против Хорватии (1:3).

Напомним, недавно клуб из Екатеринбурга расторг контракт с конголезским защитником Эмерсоном и подписал нападающего из Хорватии Мартина Секулича.