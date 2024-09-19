В Калужской области начнут штрафовать за публикацию фото и видео беспилотников

В Калужской области ввели штрафы за публикацию фото и видео вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях", - написал губернатор в телеграм-канале.

Аналогичные решения были приняты ранее в ряде регионов. Власти объясняют запрет тем, что опубликованные фото и видео могут быть источником информации для противника.

Весной члены Совфеда разработали законопроект, который запрещает распространение в СМИ и интернете фото и видео атак беспилотников и других военных сведений.