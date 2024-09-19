Путину показали производство беспилотников "Орлан"

Президент России Владимир Путин побывал в Санкт-Петербурге на ООО "Специальный технологический центр", где ему представили производство беспилотников "Орлан", самых востребованных в мире в своем классе.

С 2021 г. на предприятии идет разработка малых космических аппаратов типа CubeSat, сформирован собственный центр управления полётами. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, структурные подразделения – в 16 регионах страны.

Центр, основанный в 2001 г., располагает собственной производственной базой полного цикла – от опытно-конструкторских работ до серийного изготовления, ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта изделий, сообщает пресс-служба Кремля.