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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

ЕС выделит Украине 160 млн евро на восстановление энергетики

Евросоюз выдаст Украине 160 млн евро, включая 100 млн из доходов от активов России, на восстановление энергетических объектов к предстоящей зиме. Их направят на производство 15% от потребностей в энергетике. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как пишкт РИА "Новости", еще в августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия.

ЕС также увеличит экспорт энергии для покрытия еще 12% от потребностей этой страны. Всего обеспечат около 4,5 ГВт энергии из 9 ГВт потерянных мощностей. Ранее Евросоюз уже предоставил более 2 млрд евро на поддержку энергетики Украины.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции в Брюсселе также заявила, что завтра направляется в Киев, чтобы лично обсудить вопросы подготовки к зиме.

Чиновники и многие западные лидеры говорят, что Украине предстоит "возможно, самая тяжелая зима в истории страны".

Теги: Урсула фон дер Ляйен, Украина, помощь, энергетика, Евросоюз


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