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Политика В России
Фото: Lewis Joly/Associated Press

Европарламент призвал разрешить Украине наносить удары вглубь России

Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине наносить удары вглубь России. Пленарная сессия прошла сегодня в Страсбурге, сообщает РИА Новости.

В документе указывается, что "Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России".

По мнению авторов документа, запрет наносить такие удары препятствует Украине реализовать свое "право на самооборону" по международному праву и делает эту страну уязвимой.

Также в Европарламенте настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, расширении санкций против России, выделении Киеву кредита на 50 млрд евро и полной конфискации российских суверенных активов.

Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что участие западных стран в конфликте с Украиной изменит его смысл. России в ответ придется принимать соответствующие решения. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

Теги: Европарламент, резолюция, Украина, Россия, Путин, удар, вооружение


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