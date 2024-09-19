Помощник премьера Чечни предложил запретить преподавать теорию Дарвина

Помощник председателя правительства Чечни, экс-мэр Грозного и экс-премьер этой кавказской республики Муслим Хучиев счел, что в школах нет места для теории Чарльза Дарвина. Он предложил запретить его учение.

"Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали", - приводит РБК слова Хучиева, сказанные на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

Политик предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. О реакции министра информации пока нет.