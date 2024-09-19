ФСБ проводит проверку в отношении экс-заместителя Богомаза

УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. Проверка начата по инициативе главы региона Александра Богомаза. Об этом сообщил он сам в Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе ведется борьба "со всеми возможными проявлениями коррупции".

В начале июля 2023 года об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере. Суд приговорил его к пяти годам колонии.