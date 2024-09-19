Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением детей в детском саду Нового Уренгоя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о избиении детей в детском саду Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Жительница Ямала обратилась в приемную к главе ведомства с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела. Женщина сообщила, что воспитатель детского сада издевалась над ее племянником и другими детьми: избивала и унижала их. Издевательства воспитателя могли привести к нервно-психические расстройствам у воспитанников. Несмотря на то, что указанные факты выявлены в январе текущего года, воспитатель до сих пор к ответственности не привлечена.

В СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрея Егорова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.