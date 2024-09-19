Аэропорт Кольцово передаст Екатеринбургу участок площадью 44 тысячи "квадратов"

Администрация Екатеринбурга и аэропорт Кольцово заключили соглашение о развитии социальной сферы в микрорайоне. О грядущих изменениях сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, в рамках договора аэропорт безвозмездно передаст в муниципальную собственность принадлежащий ему земельный участок площадью около 44 тысяч квадратных метров. На участке расположен Дом культуры авиаработников.

"После того, как земля поступит в собственность города, мы будем готовиться к следующему этапу – капремонту ДК. Временным решением станет проведение там косметического ремонта, чтобы ребята из детской школы искусств №10 занимались в комфортных условиях. Расчет такой, чтобы первым делом привести в порядок аварийное здание ДШИ, а затем уже Дом культуры", - отметил Орлов.

Глава уточнил, что также в Кольцово планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с большим стадионом. Там будут проводить районные мероприятия и соревнования по разным видам спорта.

"В ближайшее время начнется межевание земельного участка. Займет это 3-4 месяца", - добавил Алексей Орлов.

Напомним, недавно в екатеринбургском аэропорту Кольцово приступили к демонтажу неэксплуатируемого бывшего зала прибытия. Сообщалось, что это делается в рамках комплексного развития аэропортовой инфраструктуры.