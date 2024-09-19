В Музейный комплекс Верхней Пышмы плывет "Нептун"

Уже в следующий понедельник в Верхнюю Пышму доставят экскурсионный подводный аппарат "Нептун". Подлодка станет новым экспонатом Музейного комплекса.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе музея, 23 сентября "Нептуна" поднимут тяжелым краном и установка на постамент на Открытой экспозиционной площадке комплекса. О том, когда его смогут увидеть посетители музея, станет известно позднее.

"Нептун" создан в 1990 году в единственном экземпляре специально для подводных туристических экскурсий. В 1992 году совершил свой первый рейс, в 1996-м был возвращен на Севмаш для ремонта и модернизации, но из-за выявленных в ходе эксплуатации существенных конструктивных недостатков и высокой стоимости эксплуатации работы проводить не стали, судно поставили на отстой, и с тех пор не эксплуатировали.

В 2012 году был признан памятником науки и техники.