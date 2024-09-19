В России стало выгоднее снимать жилье, чем платить за ипотеку

В России за год выросла разница между платежами за аренду и взносами по ипотеке. Год назад кредит на недвижимость в крупных городах был в 1,8 раза дороже аренды, этой осенью – уже в 2,3 раза.

Эксперты взяли однокомнатную квартиру и сравнили, какой будет средняя плата за ее аренду и платеж по ипотеке за такое жилье. Как рассказали "РБК-Недвижимости" в ЦИАН, самый "невыгодный" город для покупки жилья в ипотеку – Казань. Здесь кредит будет в среднем в 2,9 раза дороже аренды. Далее идет Уфа – там ипотека дороже аренды в 2,6 раза.

На третьем месте сразу четыре города — Москва, Санкт-Петербург, Омск и Красноярск. В этих городах в банк придется платить в 2,5 раза больше, чем арендодателю.

На данный момент в Москве аренда однокомнатной стоит чуть более 72 тысяч рублей в месяц, а платеж за ипотеку обойдется почти в 180 тысяч. В Петербурге снять однушку можно за 50 тысяч рублей в месяц, а платить по ипотеке придется 118 тысяч, в Омске и Красноярске — 23,6 тысяч против 60-ти.

Такие цифры эксперты объясняют сильным подорожанием ипотеки за год. В прошлом сентябре средние ставки по рыночной ипотеке были на уровне 14%, в этом сентябре —21%.

Аналитики также добавляют, что повышение ставок по ипотеке повлекло повышенный спрос на аренду квартир и стало причиной подорожания съемного жилья.