Юбилейного сезона не будет? Comedy Club закрывается

Последний выпуск юмористического шоу Comedy Club выйдет в эфир 20 сентября. На официальной странице Газпром-Медиа Холдинг в VK приводится цитата продюсера программы Гарика Харламова: "Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается". С таким же официальным заявлением резидент выступит перед началом программы в эту пятницу.

Также выступят звезды шоу "Женский стендап", телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу "Однажды в России", генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян и другие.

Ранее канал ТНТ анонсировал, что 20 сентября стартует юбилейный, 20-й сезон этого шоу, и что оно будет идти в обновленном формате. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем телеграм-канале рассказывала, что появится много нового, в том числе будет перезапущен проект Comedy Club.

В августе Гарик Харламов сообщил о необходимости перемен в передаче и пообещал, что они будут "достаточно глобальными": от сцены, декораций, костюмов и до новых резидентов.

Впервые телешоу было показано 23 апреля в 2005 года. С тех пор в эфир вышло 20 сезонов, 800 оригинальных выпусков, 4000 миниатюр и 10000 концертов. Передача получила 2 премии ТЭФИ.