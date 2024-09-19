Mash: Телефон взорвался в руках у москвича во время кибератаки в Ливане

Телефон взорвался в руках у москвича, находившегося на Арбате, во время серии взрывов различной техники в Ливане, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, взорвался смартфон Honor 70. Мужчина получил ранение руки, однако не стал дожидаться медиков.

Mash добавляет, что устройство отправили на экспертизу, чтобы проверить, не связано ли оно с поступившей в Бейрут партией техники, которую, как утверждают американские СМИ, заминировал "Моссад". Однако, вероятно, что причина взрыва связана с перегревом аккумулятора Honor.

17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что в результате пострадали более 4 тысяч человек, состояние 400 из них оценивается как критическое.

СМИ сообщили, что израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением "Хезболла" у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.

18 сентября в Ливане взрывались рации, которые "Хезболла" закупила почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным местных СМИ, следом начали взрываться радиоприемники, ноутбуки, телефоны, скутеры, машины, солнечные батареи, сканеры отпечатков пальцев. Местные жители рассказали, что взрывается техника в домах. Также детонировали новые партии электроники прямо в магазинах, пишет Mash.