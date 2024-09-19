В Пермском университете пройдет траурный митинг

В Пермском университете пройдет траурный митинг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПГНИУ.

Завтра, 20 сентября, Пермский университет вспомнит трагедию, случившуюся в кампусе в 2021 году. Почтить память тех, чья жизнь оборвалась тем сентябрьским днём, можно будет с 13.10 у корпуса 8.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. 28 декабря 2022 г. бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения.