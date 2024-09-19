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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Отец тагильской школьницы, пострадавшей во время турпохода, обратился к Бастрыкину

Отец школьницы из Нижнего Тагила, пострадавшей во время туристического похода, обратился к главе Следственного комитета РФ. Мужчина пожаловался Александру Бастрыкину на волокиту в расследовании обстоятельств дела.

Напомним, инцидент произошел еще в октябре 2022 года: учащиеся тагильской гимназии №18 находились в турпоходе на местной горе Голый Камень. Во время спуска на так называемой "тарзанке" школьница 2008 года рождения упала и получила травмы. После этого ситуацией заинтересовалась прокуратура, а СК возбудил уголовное дело.

Однако спустя два года виновники инцидента до сих пор не наказаны. Как сообщает информационный центр СК России, к Бастрыкину через его приемную "ВКонтакте" обратился отец пострадавшей девочки. Он выразил несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования его 14-летней дочери на территории турбазы в Нижнем Тагиле.

Отмечается, что руководство организации оказывало развлекательные услуги без соответствующей лицензии и до настоящего времени никто из виновников к ответственности не привлечен. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также глава федерального СК потребовал завершить расследование в кратчайшие сроки.

Теги: поход, школьница, Бастрыкин, СК, Нижний Тагил


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