Махонин планирует остаться на второй срок

Пермский губернатор Дмитрий Махонин планирует остаться на второй срок. Об этом он заявил во время прямого эфира в студии "ГТРК-Пермь".

Он сообщил, что у него нет планов уходить.

Напомним, в 2025 году у Махонина заканчиваются губернаторские полномочия. Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края 6 января 2020 года. В сентябре 2020 года он был избран главой региона и официально вступил в должность. Ранее Махонин возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы России.