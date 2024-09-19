За полгода доход в бюджет Среднего Урала составил 216,5 миллиарда рублей

Доход в бюджет Свердловской области за полгода составил 216,5 млрд рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2024 года, который сегодня был представлен на заседании правительства.

"Бюджет исполняется в плановом режиме. Регион поступательно решает задачи социально-экономического развития, опираясь на устойчивость экономической и финансовой системы Среднего Урала", — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

По данным департамента информационной политики региона, из 216,5 млрд рублей 192,5 млрд являются налоговыми и неналоговыми доходами. Объем безвозмездных поступлений составил 23,9 миллиарда рублей.

Расходы в текущем году также выросли и исполнены. Их размер составляет 198,5 млрд рублей, что на 18,8 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. 70,7% от этой суммы или 140,3 млрд были направлены на финансирование отраслей социальной сферы. Среди них: региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечение лекарственными препаратами онкобольных, а также расходы на индексацию социальных пособий и выплат, поддержку семей с детьми. В департаменте отмечают, что увеличение суммы расходов на 18 млрд было и в прошлом году.