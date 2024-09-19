В российских школах исчезнут слова "буллинг" и "гендерный"

Российским школам предлагают заменить слова "гендерный", "толерантность", "буллинг" и "семейное насилие" на "более нейтральные формулировки". Проект приказа Министерства просвещения опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Чиновники таким образом пытаются сделать так, чтобы формулировки "были доступны для понимания".

Например, слова "домашнее насилие и буллинг" предлагают заменить фразами "психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование", "толерантность" заменить "взаимоуважением", а выражение "гендерные особенности" заменить на "половые".

Три года назад на эту тему обратила внимание Российская академия образования. Эксперты решили, что слова, которые предлагают заменить, негативно влияют на воспитание школьников и образовательный процесс.

Кроме того, Минпросвещения предлагает исключить из уроков физкультуры гольф и чирлидинг, которые добавили в программу в этом году. По словам чиновников, эти предметы не соответствуют российскому историческому опыту и традициям, нравственно-этическим нормам.

Если приказ одобрят, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.