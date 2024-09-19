В российских школах исчезнут слова "буллинг" и "гендерный"
Российским школам предлагают заменить слова "гендерный", "толерантность", "буллинг" и "семейное насилие" на "более нейтральные формулировки". Проект приказа Министерства просвещения опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Чиновники таким образом пытаются сделать так, чтобы формулировки "были доступны для понимания".
Например, слова "домашнее насилие и буллинг" предлагают заменить фразами "психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование", "толерантность" заменить "взаимоуважением", а выражение "гендерные особенности" заменить на "половые".
Три года назад на эту тему обратила внимание Российская академия образования. Эксперты решили, что слова, которые предлагают заменить, негативно влияют на воспитание школьников и образовательный процесс.
Кроме того, Минпросвещения предлагает исключить из уроков физкультуры гольф и чирлидинг, которые добавили в программу в этом году. По словам чиновников, эти предметы не соответствуют российскому историческому опыту и традициям, нравственно-этическим нормам.
Если приказ одобрят, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.