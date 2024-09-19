Shot: Владислав Бакальчук задержан на 48 часов

Владислава Бакальчука обвинили в убийстве, бизнесмен задержан на 48 часов, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Бакальчуку предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство"; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц"; ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"; ч. 2 ст. 330 УК РФ "Самоуправство".

Помимо Бакальчука, обвинения по делу о стрельбе в головном офисе Wildberries предъявлены еще шести фигурантам, сообщает Baza. Решение о мере пресечения некоторым из них суд должен вынести сегодня.

Напомним, после стрельбы в головном офисе Wildberries в Москве, по данным следователей, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений два человека скончались.

WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве. Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. При этом его пока супруга (недавно подала на развод) утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".

Известно, что свою поддержку Бакальчуку в этом конфликте в свое время высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.