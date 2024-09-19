Следствие: Установлена связь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В ходе следствия были исследованы финансовые операции Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве машины Прилепина. Установлено, что он получал деньги от того же человека, что и Дарья Трепова. Этот человек, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.

Напомним, 6 мая 2023 года в результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. Гражданин Украины Александр Пермяков, которому вменяют покушение на писателя Захара Прилепина, полностью признал свою вину.

В СК сообщили, что Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, после чего прибыл в Россию по украинскому паспорту, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина.

Трепову* в январе приговорили к 27 годам лишения свободы по статье о теракте. Суд признал ее виновной в убийстве военкора Владлена Татарского. По версии гособвинения, в апреле 2023 года она, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили еще 52 человека.

*внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга