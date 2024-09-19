Каждого четвёртого россиянина травили в школе

Каждый четвертый россиянин сталкивался с травлей в школе (буллингом) (25%), каждый пятый – заявил, что с этим сталкивались его дети/внуки (19%). Более трети россиян сказали, что знакомы с травлей в школе не понаслышке. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

89% из тех, кто стал жертвой буллинга, отмечают, что их травили другие ученики, а вот об издевательствах со стороны учителей заявила треть опрошенных.

Чаще всего буллингу подвергаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (53%). Граждане старше 60 лет сталкивались с этим реже — только 8%.

6 из 10 опрошенных признались, что никогда не сталкивались с буллингом лично.

Чаще о буллинге заявляют мужчины – их 30% против 20% женщин. Отмечается, что в селах травля встречается реже, чем в городах.

Эксперты ВЦИОМ также рассказали, что восемь из десяти опрошенных убеждены в том, что буллинг – большая проблема и с ней нужно серьезно бороться. Об этом говорят все поколения независимо от пола, возраста, материального положения и места проживания.

А вот каждый десятый уверен, что буллинг – проблема естественная и старшим не нужно вмешиваться в дела детей.