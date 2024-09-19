В Академическом районе Екатеринбурга появился новый арт-объект

Жители Академического района Екатеринбурга обсуждают новый арт-объект, который появился в новом квартале "Олимпика". На прогулочной зоне ЖК установили яркую скульптуру, которая станет очередной достопримечательностью самого молодого района столицы Урала.

Авторская инсталляция "Рука художника" от урбаниста Юрия Берестова олицетворяет экспрессивный стиль одиозной пары мексиканских художников - Фриды Кало и Диего Ривера. Установил её мастер-девелопер проекта комплексного освоения территории АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). За основу арт-композиции был взят собирательный образ руки как главного инструмента творчества художников.

"Арт-объект – это отсылка к нескольким ярким художникам, чьи имена известны миру, чьи работы до сих пор вызывают интерес и жаркие споры, чьё творчество не оставляет никого равнодушным. Это Фрида Кало и Диего Ривера - в их картинах, порой, каждый видит то, что хочет видеть сам вне контекста, заложенного ими. Я надеюсь, что этот арт-объект станет символом креативных, творческих, независимых от стереотипов людей, проживающих в Академическом районе", - уточнил главный архитектор проекта Александр Ананьев.

Скульптуру из стеклопластика высотой почти 3,5 метра неспроста установили в квартале "Олимпика": этот ЖК такой же яркий, как и сама композиция. Её цветовая гамма и графика отражает экспрессивную манеру написания полотен художницы Фриды Кало в разные периоды её жизни.

Примечательно, что и новые кварталы Академического района наполнены творчеством и позитивом. Так, в "Олимпике" расположена детская музыкальная школа, а в соседнем квартале "Элевен" - детская художественная школа, где на занятия, к примеру, по керамике, могут ходить не только дети, но и взрослые. К тому же, ученики школы искусств могут подробно изучить историю творчества и жизни эпатажной пары художников из Мексики и вдохновиться ими в своих работах. Новый арт-объект, скорее всего, станет точкой притяжения и необычной фотозоной для жителей и гостей района Академический.

Добавим, что восьмой район Екатеринбурга славится своими символами, которые можно найти в каждом квартале. К примеру, тут есть "Скамья примирения" для желающих возобновить дружбу или отношения. А также символ мудрости и знаний "Сова", олицетворяющий концепцию района-наукограда. Или символ из семи ромашек "Семья", который напоминает о том, что в самом молодом районе в новейшей истории страны живёт много молодых семей с детьми, для которых ведущий девелопер территории создаёт максимально комфортную среду для спокойной, безопасной, яркой и счастливой жизни.