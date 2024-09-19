В Академическом районе Екатеринбурга появился новый арт-объект

19 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга появился новый арт-объект

Жители Академического района Екатеринбурга обсуждают новый арт-объект, который появился в новом квартале "Олимпика". На прогулочной зоне ЖК установили яркую скульптуру, которая станет очередной достопримечательностью самого молодого района столицы Урала.

Авторская инсталляция "Рука художника" от урбаниста Юрия Берестова олицетворяет экспрессивный стиль одиозной пары мексиканских художников - Фриды Кало и Диего Ривера. Установил её мастер-девелопер проекта комплексного освоения территории АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). За основу арт-композиции был взят собирательный образ руки как главного инструмента творчества художников.

Арт-объект "Рука художника" в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Арт-объект "Рука художника" в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Арт-объект – это отсылка к нескольким ярким художникам, чьи имена известны миру, чьи работы до сих пор вызывают интерес и жаркие споры, чьё творчество не оставляет никого равнодушным. Это Фрида Кало и Диего Ривера - в их картинах, порой, каждый видит то, что хочет видеть сам вне контекста, заложенного ими. Я надеюсь, что этот арт-объект станет символом креативных, творческих, независимых от стереотипов людей, проживающих в Академическом районе", - уточнил главный архитектор проекта Александр Ананьев.

Скульптуру из стеклопластика высотой почти 3,5 метра неспроста установили в квартале "Олимпика": этот ЖК такой же яркий, как и сама композиция. Её цветовая гамма и графика отражает экспрессивную манеру написания полотен художницы Фриды Кало в разные периоды её жизни.

Арт-объект "Рука художника" в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Арт-объект "Рука художника" в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Примечательно, что и новые кварталы Академического района наполнены творчеством и позитивом. Так, в "Олимпике" расположена детская музыкальная школа, а в соседнем квартале "Элевен" - детская художественная школа, где на занятия, к примеру, по керамике, могут ходить не только дети, но и взрослые. К тому же, ученики школы искусств могут подробно изучить историю творчества и жизни эпатажной пары художников из Мексики и вдохновиться ими в своих работах. Новый арт-объект, скорее всего, станет точкой притяжения и необычной фотозоной для жителей и гостей района Академический.

Добавим, что восьмой район Екатеринбурга славится своими символами, которые можно найти в каждом квартале. К примеру, тут есть "Скамья примирения" для желающих возобновить дружбу или отношения. А также символ мудрости и знаний "Сова", олицетворяющий концепцию района-наукограда. Или символ из семи ромашек "Семья", который напоминает о том, что в самом молодом районе в новейшей истории страны живёт много молодых семей с детьми, для которых ведущий девелопер территории создаёт максимально комфортную среду для спокойной, безопасной, яркой и счастливой жизни.

Теги: Академический, арт-объект, Рука художника


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети