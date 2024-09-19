Фигурантов дел о нападении на школу в Челябинске отпустили под подписку о невыезде

Заместителю директора челябинской школы №68, где произошло нападение школьника на сверстников, вынесли постановление о подписке о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Такая же мера пресечения вынесена заместителю директора частного охранного предприятия, обеспечивавшего безопасность в учебном заведении.

Центральный районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении фигурантов под стражу.

Напомним, уголовные дела возбуждены по статьям о халатности и об организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Нападение на школу произошло 16 сентября. Трое подростков, также преподаватель были госпитализированы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях.