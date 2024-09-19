На Урале разрушающийся дом с плесенью в квартирах пообещали переселить только в 2028 году

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом на Среднем Урале.

Как сообщает информационный центр СК России, из соцсетей стало известно о многоквартирном доме по улице Некрасова в Асбесте. Сообщается, что у здания 1950 года постройки разрушается фасад, кровля протекает, из-за сырости в квартирах и местах общего пользования образовалась плесень, происходят постоянные замыкания электропроводки.

Также утверждается, что еще в 2021 году дом признали аварийным, но благоустроенное жилье его обитателям не предоставлено до сих пор, а срок переселения установлен лишь на… 2028 год. Жильцы, среди которых есть пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и участники СВО, вынуждены проживать в небезопасных условиях, опасаясь обрушения.

Сейчас в СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя областного ведомства Константина Мирошниченко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Напомним, ранее на Урале жильцам другого разрушающегося дома пообещали капремонт только в 2056 году.