19 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

На Урале разрушающийся дом с плесенью в квартирах пообещали переселить только в 2028 году

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом на Среднем Урале.
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Как сообщает информационный центр СК России, из соцсетей стало известно о многоквартирном доме по улице Некрасова в Асбесте. Сообщается, что у здания 1950 года постройки разрушается фасад, кровля протекает, из-за сырости в квартирах и местах общего пользования образовалась плесень, происходят постоянные замыкания электропроводки.

Также утверждается, что еще в 2021 году дом признали аварийным, но благоустроенное жилье его обитателям не предоставлено до сих пор, а срок переселения установлен лишь на… 2028 год. Жильцы, среди которых есть пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и участники СВО, вынуждены проживать в небезопасных условиях, опасаясь обрушения.

Сейчас в СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя областного ведомства Константина Мирошниченко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Напомним, ранее на Урале жильцам другого разрушающегося дома пообещали капремонт только в 2056 году.

Теги: дом, переселение, Бастрыкин, СК, Асбест


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