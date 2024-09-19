Пермский кот-толстяк прославился на весь мир

17-килограммовый кот из Перми Крошик прославился на весь мир: про него написали зарубежные DailyMail, New York Post, The Sun, HindustanTimes и другие издания, сообщает "Федерал Пресс".

Кот сейчас проходит лечение в ветеринарном центре Перми, там его пытаются избавить от лишнего веса. По словам специалистов, Крошик весит в три раза больше обычного. Сейчас кот заново учится ходить, прыгать и сидит на диете. За три недели Крошик сбросил 1,8 килограмма.

До этого питомец жил в подвале пермской больницы. Там его и перекормили местной едой сотрудники. В итоге кот потолстел так, что не смог сам двигаться. На помощь пришли волонтеры, которые отвезли кота в реабилитационный центр для животных.

После реабилитации волонтеры будут искать дом для Крошика. Кот пробудет под присмотром врачей примерно полгода.