19 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Пермский кот-толстяк прославился на весь мир

17-килограммовый кот из Перми Крошик прославился на весь мир: про него написали зарубежные DailyMail, New York Post, The Sun, HindustanTimes и другие издания, сообщает "Федерал Пресс".

Кот сейчас проходит лечение в ветеринарном центре Перми, там его пытаются избавить от лишнего веса. По словам специалистов, Крошик весит в три раза больше обычного. Сейчас кот заново учится ходить, прыгать и сидит на диете. За три недели Крошик сбросил 1,8 килограмма.

До этого питомец жил в подвале пермской больницы. Там его и перекормили местной едой сотрудники. В итоге кот потолстел так, что не смог сам двигаться. На помощь пришли волонтеры, которые отвезли кота в реабилитационный центр для животных.

После реабилитации волонтеры будут искать дом для Крошика. Кот пробудет под присмотром врачей примерно полгода.

Теги: кот, Пермь, крошик, ожирение, клиника, ветеринар


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