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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Махонин пообещал стабильное отопление этой зимой жителям Соликамска

Губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира пообещал жителям Соликамска, что в этом отопительном сезоне они не останутся без тепла.

Вину за произошедшую этой зимой коммунальную аварию он возложил на чиновников и руководство предприятия.

"Я предсказывал сложности с системой теплоснабжения Соликамска. И неоднократно говорил предыдущему руководителю территории, но не был услышан. От этого пострадали люди. Это самое печальное. Мы понимали, что система ЖКХ там ветшает. При этом заработная плата руководителя того предприятия, которое обеспечивает муниципалитет теплом — она была выше, или сопоставима с зарплатой главы района. Человек ни в чем себе не отказывал", - приводит его слова РБК Пермь.

Как сообщало Накануне.RU, прежний глава Соликамска Евгений Самоуков зимой стал участником коммунального скандала. 12 декабря прошлого года без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр Соликамска. 15 декабря в городе произошла вторая коммунальная авария. В эти дни в регионе были аномальные морозы.

Недовольным замерзающим жителям, писавшим гневные комментарии в соцсетях, мэр пригрозил полицией, заявив, что идет "сбор недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП "Теплоэнерго", а также комментариев с оскорблениями". Самоуков пугал людей штрафами за оскорбление в интернете от 5 до 10 тыс. руб. Однако спустя пару часов пост Самоукова с угрозами был удален из соцсетей.

По итогам коммунальных аварий губернатор Пермского края принял кадровые решения и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Также свою должность покинул замглавы по вопросам безопасности Андрей Швецов.

Евгению Самоукову был объявлен выговор. В апреле он сообщил, что " принял "непростое решение сложить с себя полномочия".

Теги: Дмитрий Махонин, коммунальная авария, ЖКХ, Соликамск, тепло


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