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Фото: Накануне.ru

Натуральный мёд в России подорожал почти в 2 раза

Натуральный мёд в России стал дороже на 30–50% за пару месяцев из-за массового мора пчёл. Как SHOT рассказал представитель отрасли, пчеловодство сейчас находится в трудной ситуации. Все из-за агрохимикатов, которыми массово опыляют поля и задевают пасеки.

Пчеловоды жалуются на то, что стали массово гибнуть пчелы, а из-за этого возник дефицит продукции. Для примера приводятся цены прошлого года: 3 литра липовой сладости в Татарстане можно было купить за 2000 рублей. Сейчас та же банка обойдется в 4000.

Дефицит затронул регионы, которые издревле славились вкусным натуральным медом – Башкортостан, Татарстан, Ростовскую область и Алтай. Не сильно повышать цены пока стараются только на Алтае.

И так непростую ситуацию портят бизнесмены, которые покупают оптом натуральный мед, добавляют туда сиропы и воду, и продают дешевле в магазинах.

По итогам исследования меда, проведенного летом этого года Роскачеством, из 16 наименований, продаваемых в торговых сетях, ни одна марка не соответствовала требованиям. В основном продают мед, разбавленный сахарными сиропами, под видом натурального продукта.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки к закону о пчеловодстве. Согласно им, расширен и ужесточен перечень требований. Теперь в продукции с маркировкой "мед" должен быть представлен только натуральный продукт. Продукцию, в которую добавлен сахарно-фруктозный сироп, недопустимо называть медом.

Теги: мед, подорожание, роскачество


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