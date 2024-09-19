В Серове компания организовала летний лагерь в обход надзорных органов

В Серове местную организацию оштрафовали за открытие летних площадок для детей в обход всех надзорных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что ООО "Контраст" организовало отдых детей с дневным пребыванием в шесть смен по 10 дней. Несовершеннолетние могли веселиться, а после обедать в кафе. Стоимость пребывания в таком лагере составляла 5,5 тыс. рублей. Однако организован детский досуг был в обход областного министерства образования, которое должно было включить детскую площадку в реестр организаций отдыха детей.

"Согласно ст. 11 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" организации обязаны предоставлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления", - пояснили в прокуратуре.

Помимо этого, уведомления об организации летнего отдыха детей не было направлено ни в органы государственного пожарного, ни в органы санитарно-эпидемиологического надзора.

По данному факту было возбуждено административное дело по ст. 14.65 КоАП РФ "Нарушение законодательства, выразившееся в предоставлении организацией, не включенной в реестр, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Мировой судья судебного участка № 2 Серовского судебного района оштрафовал ООО "Контраст" на полмиллиона рублей. Постановление не вступило в законную силу.