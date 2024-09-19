19 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В екатеринбургской школе с классами МЧС ученик выстрелил из пистолета

В Екатеринбурге в новой школе №300 "Перспектива", на базе которой созданы кадетские пожарно-спасательные классы МЧС, произошло ЧП. Один из учеников принес туда пистолет и даже сделал из него холостой выстрел. Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция.

Известно, что 12-летний мальчик принес в школу пневматический пистолет, который ему подарил отчим, чтобы показать друзьям. На перемене они пошли в туалет, подросток достал из рюкзака пистолет, который не был заряжен. Парень сделал выстрел газом в потолок, в результате никто не пострадал.

Очень скоро о случившемся узнало руководство школы, которое сообщило обо всем матери шестиклассника и в полицию. Силовики изъяли пистолет и провели осмотр в квартире школьника, где были изъяты коробки от пневматики и от пуль.

Школа, где произошло ЧП

Школа №300 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Школа №300 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Информацию об инциденте в школе №300 Накануне.RU подтвердили в департаменте образования администрации Екатеринбурга. Там уточнили, что все произошло в эту среду, 18 сентября.

"Ребенок не проявлял агрессивных намерений, хотел показать пистолет одноклассникам. Родители и обучающийся приглашены на профилактическую беседу. Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками школы", - заявили в департаменте.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Мать несовершеннолетнего "Рэмбо" сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее воспитание собственного ребенка". Теперь эту семью представители МВД взяли, что называется, "на карандаш", - отметил полковник Горелых.

Новая школа №300 "Перспектива", на базе которой созданы кадетские пожарно-спасательные классы МЧС для учеников 5-9 классов, открылась на улице Рощинской в Екатеринбурге 2 сентября нынешнего года. На открытии лично присутствовал глава МЧС России Александр Куренков.

Теги: школа, пистолет, выстрел, полиция, Екатеринбург


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