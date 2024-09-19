СМИ: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров

Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые поставляли в Ливан, пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки.

Как сообщает издание, компания BAC Consulting была частью израильского прикрытия, однако по внешним признакам это была венгерская компания, у которой был контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo.

Пейджеры изготовили сотрудники израильской разведки. Для того, чтобы скрыть их личности, были созданы еще по меньшей мере две подставные компании.

17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что в результате пострадали более 4 тысяч человек, состояние 400 из них оценивается как критическое.

СМИ сообщили, что израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением "Хезболла" у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.

18 сентября в Ливане начали взрываться рации, которые "Хезболла" закупила почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад.