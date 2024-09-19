Shot: Блиновский продолжит службу в зоне СВО

Бизнесмен Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, продолжит службу в зоне специальной военной операции, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в ближайшее время Блиновский будет доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Однако арест ему не грозит, бизнесмен на данный момент признан потерпевшим по делу о мошенничестве.

При этом законность заключения Блиновским контракта с Минобороны все еще проверяется, пишет Shot. Не исключено, что он изначально мог быть подписан в результате мошеннических действий при посредничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Напомним, Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. По версии СК, он в феврале встретился в Москве с Алексеем Блиновским. Адвокат убедил его, что за деньги может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Мужчины договорились, и Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег. По данным СМИ, речь идет о 18,5 миллионах рублей, а также 300 тысячах долларов. Военный суд отправил Пашаева под арест.