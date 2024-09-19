Алексей Миранчук эффектно забил свой первый гол в США в матче против команды Месси

Российский футболист Алексей Миранчук забил свой первый гол в MLS (высший дивизион чемпионата США).

"Атланта" Миранчука сумела дома добыть ничью против клуба "Интер Майами", за который играет именитый аргентинец Лионель Месси.

Миранчук вышел в стартовом составе и на 84-й минуте игры эффектным ударом из-за штрафной установил итоговый счёт в матче — 2:2.

Миранчук перешёл в "Атланту" из итальянской "Аталанты" в августе. Американский клуб потратил на россиянина около 14 млн евро. До этого ни один клуб MLS не покупал игроков за такие деньги.

За новый клуб российский полузащитник сыграл четыре игры.