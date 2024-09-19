Назад, в 90-е: Кашпировский снова в деле

Главный целитель СССР Анатолий Кашпировский снова рекламирует свои услуги по исцелению. Пока на его сеансы можно попасть только в Москве, но маг обещает скоро приехать в Санкт-Петербург.

Как пишет SHOT, одна встреча с "доктором" стоит от 3500 до 9000 рублей. За индивидуальный прием придется отдать 25 000. "Пациенты" — люди кому за 40 со всей России. Билеты на сеансы раскупаются задолго до встречи. На одной из первых было около 300 человек.

Известно, что за несколько дней приемов Кашпировский и его супруга (помощница) - 65-летняя Гулизар Чалбашова – заработали около 6 миллионов рублей. Отмечается, что кроме билета, посетители целителя отдают наличные деньги при входе. Также гипнотизер продает аудио-диски с записью сеансов, заговоренную соль, книги с афоризмами, фотографии и т.д.