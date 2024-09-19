Российский вратарь Матвей Сафонов дебютировал в "ПСЖ" и сыграл "на ноль"

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл свой первый официальный матч за футбольный клуб "ПСЖ".

В 1-м туре Лиги чемпионов UEFA французская команда дома обыграла испанскую "Жирону" со счётом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте игры в свои ворота отправил Пауло Гассанига.

Сафонов появился в стартовом составе и отыграл весь матч, записав себе в актив один сейв.

Напомним, что Сафонов перешёл из "Краснодара" в "ПСЖ" этим летом. Сумма трансфера составила около 20 млн евро. Ни один клуб Лиги 1 (высший дивизион чемпионата Франции) не тратил больше на вратаря.