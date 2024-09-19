19 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Межвузовский кампус в Тюмени станет центром подготовки профессионалов для нефтегазовой отрасли

При поддержке "Газпром нефти" будет расширено взаимодействие между вузами и промышленными компаниями — это даст новый импульс развитию технологий для решения актуальных задач, стоящих перед российской экономикой.

Нефтяники помогут развивать научно-технологический потенциал образовательного кампуса в Тюмени. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали на промышленно-энергетическом форуме TNF заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов и заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, основной задачей кампуса станет расширение связей между российскими высшими учебными заведениями и производственными предприятиями. Для этого в Тюмени будут объединены исследовательские, производственные и конгрессно-выставочные площади, а эксперты "Газпром нефти" предоставят участниками кампуса доступ к своим разработкам в сфере поддержки технологических предпринимателей.

"Межуниверситетский кампус в Тюмени станет центром создания технологий и подготовки профессионалов для нефтегазовой отрасли. Мы поделимся с партнерами экспертизой в поддержке бизнес- и научно-технических инициатив, окажем практическую помощь в доработке идей и запуске проектов. Уверен, что создаваемые на площадке в Тюмени решения будут способствовать достижению целей нашей компании и развитию отечественного ТЭК в целом", — рассказал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов.

Кроме того, нефтяники помогут участникам кампуса освоить инструменты бизнес-инжиниринга и внедрить лучшие практики по поиску, развитию и тиражированию идей молодых ученых в сфере нефтесервисных технологий. В результате такого сотрудничества тюменский кластер станет важным звеном образовательной и технологической экосистемы Сибири, подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Тюмень является крупнейшим центром подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. В профильных университетах нашего города учатся тысячи студентов, которые выбирают программы, связанные с геологоразведкой, бурением и добычей. На базе межуниверситетского кластера они смогут получить практический опыт в нефтегазовой отрасли, участвовать в научно-исследовательских и образовательных проектах", — отметил он.

На базе кампуса ученые смогут разрабатывать новые решения с учётом актуальных потребностей промышленности и энергетики страны. Эксперты будут проводить исследования и формировать дорожные карты для реализации проектов, которые помогут преодолению общеотраслевых вызовов, стоящих перед экономикой.

Теги: соглашение, Андрей Пантелеев, Антон Джалябов, форум TNF


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