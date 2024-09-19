Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора увеличат в 10 раз

Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые увеличивают штраф для автомобилистов за отказ остановиться по требованию инспектора. Теперь вместо 500–800 рублей придется отдать от 7 до 10 тысяч.

Изначально авторы предлагали увеличить штрафы для водителей большегрузов, пишет "Коммерсант".

Поправки к КоАП были разработаны группой сенаторов, депутатов и Минтрансом и внесены в Государственную думу в начале текущего года. Главной целью этих изменений, согласно пояснительной записке, является повышение контроля за соблюдением предельно допустимой массы грузовиков. Напомним, что дороги рассчитаны на нагрузку от 6 до 11,5 тонн на ось. По данным депутатов, 48% транспортных средств, которые останавливаются на взвешивание, имеют перегрузку более чем на 50% от разрешенного. Это приводит к преждевременному износу асфальта и дополнительным расходам на его ремонт.

По данным Росавтодора, почти 28% федеральных трасс и половина региональных в России требовали ремонта на начало 2024 года.

Новые штрафы коснутся водителей и легковых автомобилей, не имеющих отношения к перевозке грузов, т.к. корректируемая санкция распространяется на отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД для всех водителей. Возможно, ко второму чтению норму о штрафах для легковых авто смягчат.