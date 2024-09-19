Непобежденный челябинский боксер вошел в топ-50 полулегкого веса в мире

Непобежденный боксер RCC Boxing Promotions из Челябинска Иван Чирков вошел в топ-50 лучших представителей полулегкого веса в мире по версии авторитетного международного портала BoxRec.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC Boxing Promotions, после победы 6 сентября над Линикелой Нгифиндакой Иван поднялся в рейтинге с 84-й позиции сразу на 39-ю. Кроме этого, Чирков уверенно занимает первое место среди российских профессиональных боксеров в своей весовой категории.

6 сентября Иван выступил в главном карде масштабного международного вечера бокса, организованного Русской медной компанией в Челябинске. На ледовой арене "Трактор" он досрочно победил боксера из Намибии.

Теперь послужной список Чиркова насчитывает 13 поединков. Во всех 13 он одержал победу, в том числе трижды – нокаутом.

Стоит отметить, что скоро в Челябинске появится своя площадка мирового уровня для проведения турниров по единоборствам – на северо-западе города Русская медная компания строит РМК-Арену. В проекте предусмотрены тренировочные локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол, волейбол и парашютный спорт.

Проект предусматривает оборудование малой арены для проведения турниров по единоборствам, фитнес-клуб, медицинский центр и фудкорт. В результате реализации проекта будет создано уникальное спортивное сооружение вместимостью 8 тысяч человек на зрелищных мероприятиях и 5 тысяч болельщиков в случае спортивных состязаний. По прогнозам, уникальный спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, в его локациях планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно.