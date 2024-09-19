В Минцифры опровергли информацию об уязвимости сайта реестра электронных повесток

Минцифры России опровергло сообщения об уязвимости, позволяющей якобы получить данные граждан на сайте реестра электронных повесток.

В министерстве заявили, что данные пользователей портала госуслуг надежно защищены, а взломать портал невозможно. Отмечается, что для защиты портала используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что авторизация через Госуслуги работает корректно на всех ресурсах. "Возможности найти информацию о пользователях Госуслуг по ID-номеру нет", - заявили в Минцифры.

18 сентября в тестовом режиме был запущен сайт "Реестр повесток", который содержит сведения обо всех направленных повестках.

В прошлом году российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги". Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.

При этом в конце 2023 года президент России Владимир Путин сделал различные поручения по поводу призыва на военную службу. Во-первых, осенний призыв 2024 года пройдет с помощью цифрового реестра информации. Во-вторых, Минобороны и Минцифры должны обеспечить постановку граждан на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат, формирование и направление цифровых повесток, обновление сведений воинского учета преимущественно без личной явки в военкомат.