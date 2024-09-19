19 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Все ради наследства: мужчина из Балашихи хотел отравить семерых человек

Мужчина из Балашихи, который подмешивал яд маме и папе, признался, что пытался убить ещё семь человек.

По данным Mash, Артём Миссюра добавлял в морс, крупы и пищевую соль соли нитрита натрия и этиленгликоль. Теперь он оправдывается тем, что хотел получить недвижимость родителей один и ни с кем не делиться. Также он не хотел возвращать долги друзьям.

В результате его действий уже умерли родная бабушка и друг. По данным подмосковного СК, к их смерти причастен Артем.

Несколько месяцев назад семейная пара из Балашихи обратилась к врачам. Супруги пожаловались, что их состояние здоровья резко ухудшилось. После анализов у мужчины и женщины нашли опасные вещества. Врачи поняли, что супругов хотят отравить. Началось следствие, в квартире установили камеру. Через несколько дней стало ясно, что в крупу и соль что-то подсыпает их сын.

Молодого человека задержали, а в его квартире в соседнем подъезде нашли много отравы. Сначала 25-летний мужчина признался в том, что хотел отравить только отчима. На днях же рассказал и об остальных преступлениях.

Как сообщила KP.RU старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, мужчине вменяют причастность к смерти в результате отравления бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек. Среди них родители, сестра, дядя, девушка и два друга.

Сейчас обвиняемому предстоит пройти ряд судебных медицинских и химических экспертиз. Ему грозит пожизненное наказание.

Теги: Балашиха, отравитель, отрава, наследство, долг, семья, друг, бабушка


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