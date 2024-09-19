Baza: В Тутаеве со стрельбой задержали более 20 человек, приехавших на разборки

УФСБ совместно с Угрозыском МВД и Росгвардией проводят спецоперацию в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщает Baza.

Ранее местные жители опубликовали видео стрельбы возле парка на улице Дементьева. Как выяснилось, несколько десятков мужчин приехали на «стрелку». Когда Росгвардия начала задержания, собравшиеся оказали сопротивление и стали стрелять. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации телеграм-канала, был задержан 21 человек. Кроме того, силовиками заблокированы несколько автомобилей.

Mash пишет, что силовики в Тутаеве задержали около двадцати жителей Рыбинска, которые приехали на разборки.