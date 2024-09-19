Тюменский сенатор Павел Тараканов ушел в отставку

Сенатор Павел Тараканов, представляющий в Совете Федерации Тюменскую область, слагает свои полномочия.

Об этом со ссылкой на самого сенатора сообщает ТАСС.

"Рассчитываю дальше служить Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде!" - сказал Тараканов.

Отметим, что место сенатора прочат уральскому полпреду Владимиру Якушеву. В Совет Федерации его делегирует нынешний глава региона Александр Моор. Напомним, недавно Якушев сменил Андрея Турчака на посту секретаря генсовета "Единой России", получив этот пост в статусе и.о.