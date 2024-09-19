Чиновники России лишились 420 миллионов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о том, что за первую половину 2024 г. сотрудники ведомства добились перехода в федеральную казну 420 млн руб., происхождение которых чиновники не смогли подтвердить.

Об этом Краснов сообщил, выступая на девятом заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), пишет ТАСС. По его словам, в России продолжает совершенствоваться правоприменение в сфере противодействия коррупции, в том числе в части использования полномочий прокуроров по проверке обоснованности происхождения денег чиновников и членов их семей, находящихся на их банковских счетах.

Краснов не назвал какие-то конкретные фамилии и изъятые у их обладателей суммы.